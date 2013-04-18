Сланцевый газ в Украине лишит Газпром миллиардов долларов - эксперты

Об этом эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил в ходе экспертной дискуссии о последствиях добычи нетрадиционного газа.

По словам аналитика, приход в страну мощных западных нефтегазовых игроков – позитивный сигнал другим инвесторам. «При этом крупные мировые добытчики углеводородов, приходящие на рынок, будут способствовать развитию национальной добывающей инфраструктуры, которая сегодня изношена и как раз реально давит на окружающую среду в местах традиционной разработки (Сумская, Полтавская, Харьковская области, Галичина). Экологи почему-то забывают, что здесь экологическая нагрузка в разы больше, чем потенциально возможная при добыче нетрадиционного газа», - отметил специалист.

Он добавил, что приход глобальных операторов будет стимулом развития конкуренции на внутреннем газовом рынке. «Уже сегодня из примерно 20 млрд м3 ежегодно добываемого в Украине природного газа 10% приходится на частных разработчиков, а если придут новые серьезные игроки, это заставит остальных быть эффективнее и создавать больше рабочих мест», - уверен Корольчук.

Также очень важно выяснить, считает он, какой будет себестоимость добычи: «В Польше сегодня называется цифра в $300 за 1000 м3, но по-прежнему не ясно, насколько эта цена допустима с учетом рыночной конъюнктуры – и тем более преждевременно делать аналогичные оценки в нашей стране. Например, вполне может быть, что в конечном счете мы договоримся с Россией о меньшей цене – $240-250 за 1000 м3, и это будет выгоднее».

Эксперт уточнил, что разведку сланцевого газа будет вести корпорация Chevron на Олесской площади на Западной Украине, на Юзовской же речь идет о газе уплотненных песчаников. «Жаль, но вряд ли крупнейшие мировые разработчики будут особо делиться с нами современными технологиями, и это логично с точки зрения бизнеса. Есть и риск, что в нашей стране будут отрабатываться совершенно новые технологические подходы вместе с их природоохранными рисками – для дальнейшего безопасного использования в других странах», - сказал аналитик.