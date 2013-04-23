СМИ: Тамерлан Царнаев перед смертью звонил матери

"Полиция стала стрелять по нам, она преследует нас", - процитировала слова сына Зубейдат Царнаева в телефонном интервью телеканалу. Последними словами Тамерлана были: "Мама, я люблю тебя". Потом разговор прервался, передает РИА Новости.



Царнаева охарактеризовала своего сына, как "лидера", "человека с сильной волей", который может влиять на людей. По ее словам, младший брат Джохар во всем повиновался брату. "Что Тамерлан говорил, было законом для Джохара - я так воспитала их. Что старший брат говорит, младший должен делать. Это в соответствии с исламом", - сообщила Царнаева.

По ее словам, сыновья были очень близки к ней, особенно Тамерлан. В последние годы он стал набожным мусульманином, отчасти по ее настоянию. Она убедила своего старшего сына принять ислам в 2008 году, так как он стал выпивать, курить и чрезмерно увлекаться девушками. В отличие от Тамерлана Джохар не был настолько верующим.

Царнаева подтвердила, что муж и старший сын приезжали в Чечню, чтобы увидеться с родственниками, однако отрицает, что там он встречался с боевиками или экстремистами. Она отметила, что у ее сыновей не было оружия. По ее мнению, их подставили, так как американские власти опасались Тамерлана. "Они хотели убрать Тамерлана, а Джохар был рядом, потому что он отвозил его в университет", - сказала она.