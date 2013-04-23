"Русское движение" в Украине испытывает острый кризис

Как сообщил УНИАН заведующий отделом по связям с Русской православной церковью и православным сообществом за рубежом Института стран СНГ Кирилл Фролов, об этом говорится в докладе Института о ситуации с русским движением Украины.

По его словам, Институт стран СНГ и Украинский филиал Института начинают серию экспертных круглых столов на тему цивилизационного и геополитического выбора Украины, российско-украинских отношений и состояния русского движения в Украине. Первый такой круглый стол состоится в Харькове 22 апреля, будут распространены тезисы доклада Института о ситуации с русским движением Украины.

«Парламентские выборы 2012 года подтвердили наличие острого кризиса в русском движении в Украине. Даже несмотря на то, что в этот раз на выборах была представлена единственная политическая партия, которая своим названием и программой позиционировала себя именно как русская (партия «Русский блок»), она набрала всего 63532 голоса, что составляет ничтожные 0,31% голосов избирателей», - сказал К.Фролов.

По его словам, в докладе отмечается, что система Всеукраинского координационного совета организаций российских соотечественников оказалась забюрократизирована, попытки привлечь в ныне существующие структуры русских организаций известных лидеров, бизнесменов, узнаваемых широкой публике общественных деятелей, закончились неудачей.

Также К.Фролов подчеркнул, что преодоление кризиса в русском движении Украины должно способствовать консолидации русских в Украине и возникновению реальной общественно-политической силы, способной отстаивать права и свободы, а также добиваться реализации жизненно важных для русского населения Украины целей.

«Попытки механического сложения или переименования формально существующих структур не приведут к заметным результатам, сколько бы средств им на это ни выделять», - сказано в докладе.

По словам К.Фролова, авторы доклада считают, что серьезный прорыв может наступить лишь с вовлечением в широкое движение харизматичных, узнаваемых публикой общественных и политических деятелей Украины, лидеров общественного мнения. Такое движение можно и нужно строить не столько на ярко выраженном «русском поле», а объединять вокруг идей славянского или евразийского единства на постсоветском пространстве, отметил он.