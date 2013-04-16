В Венесуэле сторонники оппозиции подрались с полицией

В столице Венесуэлы сторонники оппозиции провели демонстрацию с требованием пересчета голосов, отданных на внеочередных президентских выборах.

Как передает ИТАР-ТАСС, во время марша, состоявшегося вчера вечером, группа активистов, вооруженных камнями и палками, несла плакаты с надписями «Мошенничество» и «Пересчет», выражая недоверие к результатам выборов и протест против состоявшейся церемонии объявления Президентом страны Николаса Мадуро.

Манифестация прошла по призыву проигравшего на выборах кандидата от Блока демократического единства Энрике Каприлеса, который отказался признавать результаты голосования и потребовал пересчета голосов избирателей.

В ходе демонстрации произошли стычки протестующих с представителями органов правопорядка, во время которых полицейские применили слезоточивый газ.