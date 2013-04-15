Оппозиционный кандидат не признает результаты выборов в Венесуэле

Оппозиционный кандидат на пост президента Венесуэлы Энрике Каприлес, уступивший ставленнику Чавеса Николасу Мадуро менее 2% голосов, объявил, что не признает итогов выборов, пока не будет осуществлена проверка процесса голосования, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Выступая перед своими сторонниками, Каприлес продемонстрировал список нарушений, по его данным, допущенных на выборах. Оппозиционный лидер заявил, что на самом деле его соперник проиграл президентскую гонку, и что он требует заново пересчитать каждый голос. За несколько часов до объявления итогов выборов, Каприлес сообщил, что власти страны готовятся к подтасовке итогов голосования.

Объявив о победе Мадуро, ЦИК Венесуэлы назвал результаты выборов «необратимыми», однако сам избранный глава государства заявил, что не возражает против проверки.

По официальным данным, Мадуро набрал 50,76% голосов, Каприлес — 49,07%. Перед голосованием ожидалось, что Мадуро победит с более значительным отрывом.