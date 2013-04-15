Число жертв птичьего гриппа в Китае возросло до 14

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет здравоохранения и планирования рождаемости.

Ранее сообщалось о 13 жертвах вируса H7N9, из которых девять человек умерли в Шанхае, двое - из провинции Чжэцзян, один человек - в провинции Цзянсу и еще один - в провинции Аньхой.

Также Госкомитет сообщил о трех новых случаях заражения человека этим вирусом - по одному заболевшему в провинциях Аньхой, Чжэцзян и Цзянсу. Таким образом, по состоянию на вечер понедельника всего в Китае выявлены 63 заболевших: 24 человека в Шанхае, 17 - в провинции Цзянсу, 16 - в провинции Чжэцзян, три - в провинции Аньхой, два - в провинции Хэнань и один - в Пекине.

Китайские эксперты отмечают, что случаев передачи вируса H7N9 от человека к человеку пока не зарегистрировано. Специалисты заверяют, что опасный вирус погибает при термической обработке, и призывают население не паниковать, избегать контактов с живой птицей, более тщательно готовить продукты из мяса птицы.