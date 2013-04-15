Ставленник Чавеса выиграл президентские выборы в Венесуэле

По предварительным данным Национального избирательного совета страны, он получает 50,66% голосов, сообщает РИА Новости.

Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лучена сообщила, что оппозиционный кандидат Энрике Каприлес набрал, по предварительным подсчетам, 49,07% голосов избирателей.

Всего в выборах приняли участие 18,8 миллиона человек. Сразу после объявления итогов выборов в Каракасе сторонники Мадуро начали праздновать победу своего кандидата, запуская салюты и петарды.

Пятидесятилетний Мадуро пошел на выборы как преемник Чавеса. Именно за Мадуро призвал своих сограждан и сторонников голосовать сам Чавес, когда в декабре 2012 года отправлялся на Кубу для проведения хирургической операции. До прихода в политику Мадуро работал в системе метро Каракаса, однако после знакомства с Чавесом сделал политическую карьеру - он занимал ряд важных государственных постов в Венесуэле, даже не имея высшего образования.

Каприлес, которому в июле исполнится 41 год, был главным соперником Чавеса на выборах в 2012 году, сумев занять второе место. Каприлес - адвокат и экономист.