Экс-президенту Германии предъявлено обвинение в получении взятки

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры Ханса-Юргена Лендекеля.

К.Вульф покинул пост Президента Германии в феврале 2012 года из-за подозрений в злоупотреблении служебным положением и получении финансовой выгоды. После этого следственные органы начали в отношении него расследование сразу по нескольким эпизодам. Однако большинство дел к настоящему времени «развалилось», и следствие по ним приостановлено. Осталось только одно дело: об оплате состоятельным другом К.Вульфа кинопродюсером Давидом Греневольдом расходов за проживание в отеле – якобы в обмен на поддержку одного из проектов бизнесмена.

Речь идет о поездке К.Вульфа, в то время занимавшего пост премьера федеральной земли Нижняя Саксония, и его супруги в Мюнхен на Октоберфест в 2008 году. По версии следствия, Д.Греневольд якобы оплатил чете Вульф счет за проживание в отеле в размере 510 евро, заплатил 209,4 евро за совместный ужин, а также «компенсировал» другие расходы на самом Октоберфесте.

Кинопродюсеру в рамках этого дела предъявлено обвинение в даче взятки.

Недавно прокуратура Ганновера предложила Д.Греневольду и К.Вульфу приостановить производство по делу в обмен на выплату денежного сбора в 50 тысяч евро (30 тысяч – со стороны продюсера, 20 тысяч – от экс-президента). Такая возможность для подобных дел предусмотрена немецким уголовно-процессуальным законодательством. Эксперты отмечали, что если бы подозреваемые согласились на сделку, это стало бы косвенным признанием их вины, хотя судебного преследования они бы избежали.

По словам юриста адвокатской конторы Redeker Sellner Dahs, представляющей интересы бывшего главы государства, Гернота Лера, К.Вульф от сделки с прокуратурой отказался. Адвокат заявил, что защита считает выдвинутые обвинения безосновательными, и экс-президент рассчитывает на полное оправдание по итогам процесса.