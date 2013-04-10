Землетрясение в Иране: 37 погибших, 850 раненых

Об этом сообщает РИА Новости.

Число жертв землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего во вторник в провинции Бушер на юго-западе Ирана, по последним данным, достигло 37 человек, около 850 получили ранения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на иранские власти.

Ранее сообщалось о 31 погибшем и 800 пострадавших. Около 100 человек находятся в госпиталях.

Иранское официальное информагентство IRNA сообщало, что землетрясение нанесло значительный ущерб городам Каки, Кенган и Хормудж. В окрестностях последнего были почти полностью разрушены две деревни.

Губернатор провинции Бушер подтвердил, что расположенная в провинции АЭС не пострадала.

Вслед за первыми подземными толчками в регионе были зафиксированы несколько афтершоков - самый мощный из них магнитудой 5,4.