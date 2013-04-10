Землетрясение в Иране: 37 погибших, 850 раненых
09:30, 10 апреля 2013Мир
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Число жертв землетрясения в Иране возросло до 37 человек, ранены 850.
Землетрясение произошло в районе Бушерской АЭС / Фото: atomstroyexport.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
Число жертв землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего во вторник в провинции Бушер на юго-западе Ирана, по последним данным, достигло 37 человек, около 850 получили ранения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на иранские власти.
Ранее сообщалось о 31 погибшем и 800 пострадавших. Около 100 человек находятся в госпиталях.Иранское официальное информагентство IRNA сообщало, что землетрясение нанесло значительный ущерб городам Каки, Кенган и Хормудж. В окрестностях последнего были почти полностью разрушены две деревни.
Губернатор провинции Бушер подтвердил, что расположенная в провинции АЭС не пострадала.
Вслед за первыми подземными толчками в регионе были зафиксированы несколько афтершоков - самый мощный из них магнитудой 5,4.
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