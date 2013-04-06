Президент США невзначай нарвался на гендерный скандал

5 апреля, находясь на благотворительном приеме, Б.Обама назвал К.Харрис "самым очаровательным генеральным прокурором штата в стране". Президент также отметил, что К.Харрис наделена "блестящим умом и преданностью своему делу".

Первая часть выступления президента США вызвала волну общественного возмущения. Многие посчитали слова Б.Обамы свидетельством несправедливости, с которой сталкиваются женщины, когда их судят за внешние качества, а не за профессиональные способности.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, Б.Обама позвонил К.Харрис, чтобы "извиниться перед ней за неуместное замечание". "Президент ни в коей мере не хотел оскорбить К.Харрис и преуменьшить ее профессиональные качества", - подчеркнул представитель Белого дома.

Не оставили этот случай без внимания и журналисты, обсуждая возможную реакцию Мишель Обамы на слова супруга. Взрывной характер первой леди США время от времени муссируется в прессе. Несмотря на публичные признания в любви от супруга, жена президента даже составила список женщин, которым заказан вход в Белый дом, замечает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на местные таблоиды.