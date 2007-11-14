В ЕС запретят рекламу в телевизионных новостях

Комитет по вопросам культуры и образования Европарламента поддержал новые правила телевизионной рекламы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Комитета 12 ноября.

Предусматривается, что новые правила будут применяться как к обычному телевидению так и к Интернет-телевидению.

Согласно с новыми правилами размещение продуктов с коммерческой целью в программах телевидения будет запрещено в выпусках новостей, программах для детей, документальных фильмах и программах, которые дают советы. Кроме того, программы, в которых происходит размещение продуктов с коммерческими целями (“product placement”), должны сопровождаться специальным сигнальным предупреждениям в начале и завершении программы, а также после перерыва на рекламу.

Новые правила предусматривают, что “рекламные паузы” при демонстрации телевизионных фильмов, кинематографических фильмах и программах новостей могут происходить лишь через 30 минут, при этом, если программа длится меньше 30 минут, в ней будет запрещено делать “рекламные паузы”. Вместе с тем, эти правила не применяются к другим продуктам, в частности, таким, как сериалы. Максимальная длительность “рекламной паузы” не должна превышать 12 минут. Кроме того, новые правила требуют от стран-членов и Еврокомиссии способствовать медиа в разработке кода поведения относительно детей, с целью, в частности, избегать коммерческой рекламы высококалорийных продуктов питания для детей.

Новые правила телевизионной рекламы были одобрены Европарламентом в декабре в 2006 году в первом чтении. В мае 2007 года Европарламент и Совет министров ЕС пришли к согласию относительно новых правил, которые были одобрены Советом министров 15 октября.

Ожидается, что Европарламент утвердит новые правила телевизионной рекламы 29 ноября.