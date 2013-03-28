Папа Франциск омоет и поцелует ноги 12 юным преступникам

В Рим продолжают прибывать тысячи паломников и туристов, чтобы принять участие в праздничных церемониях, которые происходят в Страстную неделю накануне Пасхи по Григорианскому календарю.

Омовение ног в Чистый четверг - это христианская традиция, которая берет начало из Тайной вечери Иисуса Христа. В воскресенье утром новый понтифик произнесет свою первую речь "Urbi et Orbi" - обращение к Риму и ко всему миру.

В среду, во время своей первой общей аудиенции Франциск, призвал немедленно найти политическое решение конфликта в Центральноафриканской Республике, который разгорелся после восстания на прошлой неделе.

Новый глава Римско-католической церкви, которая насчитывает 1,2 млрд верующих, принес в Ватикан свежее ощущение простоты, сообщает из Рима корреспондент BBC Дэвид Вилли.

Он решил не поселяться в палатах Апостольского дворца, где жили его предшественники, и занял небольшой номер в резиденции для священнослужителей. Понтифик ест вместе с другими священниками в общей столовой.

Он также нарушил традиционную церемонию омовения ног, которую ранее обычно выполняли в одной из римских базилик.

На этот раз Папа посетит тюрьму Casal del Marmo в окрестностях Рима. Папа Бенедикт XVI был в этом пенитенциарном учреждении в 2007 году, однако не в Чистый четверг. Он лично проводил ритуал омовения ног только в течение первых двух лет своего пребывания на престоле, после чего эту задачу поручил другим священникам.

Во время службы папа омывает и целует ноги 12 людям, что символизирует библейскую историю об акте смирения Иисуса Христа перед 12 апостолами накануне его распятия.

Некоторые из заключенных юношей сами согласились, чтобы им омыли ноги, а некоторых пришлось приглашать к этой церемонии, чтобы помочь им преодолеть неловкость и смущение, сообщает Католическое информационное агентство со ссылкой на капеллана тюрьмы.

В Страстную пятницу Папа будет нести деревянный крест и произносить молитвы во время церемонии в римском Колизее.

BBC Украина