Евро стремительно дешевеет из-за кризиса на Кипре

Вчера курс евровалюты к американскому доллару на мировых рынках снизился почти на 1%, опустившись ниже уровня в $1,28 впервые с ноября прошлого года.

Курс евро к доллару США в среду упал до $1,277 по сравнению с $1,2857 накануне. В этом году максимальное значение курса евро составляло $1,3711. Относительно фунта стерлингов валюта еврозоны подешевела на 0,5%, до 0,844 евро/фунт — минимального значения с 11 февраля, сообщает Коммерсант-Украина.

Согласно валютному "индикатору", вчера стоимость евро на межбанковском рынке достигла в Украине минимума более чем за полгода — 10,42-10,455 грн/евро. Последний раз столь низкая цена была зафиксирована еще 12 сентября (10,423-10,455 грн).

С 22 марта евровалюта подешевела в Украине почти на 10 коп. Наличный рынок не успел отреагировать на это: вчера банки покупали евро в среднем по 10,4 грн, а продавали — по 10,553 грн.

С 17 марта основным "раздражителем" для инвесторов продолжают оставаться события, происходящие на Кипре. Вчера министр финансов островного государства Михалис Саррис заявил о том, что крупные вкладчики банка Laiki могут потерять до 80% своих депозитов.

"В реальности очень малая сумма будет возвращена, может быть, лишь 20%",— отметил господин Саррис. Потери вкладчиков Bank of Cyprus составят до 40%. По данным центрального банка Кипра, на конец января вкладчики держали в банке Laiki 8,8 млрд евро, в Bank of Cyprus — 18,2 млрд евро.