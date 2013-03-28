ООН может к лету ввести миротворцев в Мали

Ее генеральный секретарь Пан Ги Мун накануне предложил Совету безопасности ООН трансформировать силы африканских стран в Мали в миротворческий контингент для противостояния повстанцам, которые контролируют две трети этой страны.



"Думаю, это произойдет. Заинтересованные страны уже согласны, Афросоюз тоже этого желает... Может быть, к лету это случится", - сказал источник.

В декабре 2012 года Совет безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA), по меньшей мере, на год для восстановления нормальной жизни в северных районах страны, события в которой стали следствием операций НАТО и свержения режима Муамара Каддафи в соседней Ливии. Исход оттуда племен туарегов, пользовавшихся покровительством бывшего ливийского лидера, привел к сепаратистской войне и образованию самопровозглашенного государства Азават на севере Мали.

В январе Франция ввела свои войска в Мали численностью около 2 тысяч человек, когда начались атаки повстанцев на центральные районы страны. По словам источника РИА Новости, к моменту трансформации африканских сил в миротворцев ООН, французский контингент должен быть выведен.