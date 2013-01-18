Эксперт: Украина вошла в рецессию

Спад промышленного производства в декабре 2012 года против ноября на 3,9% фактически подтверждают, что Украина вошла в рецессию в IV квартале 2012 г., отметил в комментарии УНИАН руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

«Очевидно, что вскоре Государственная служба статистики опубликует данные о реальном росте ВВП в IV квартале 2012 г. и за весь 2012 г., в котором будет дано официальное тому подтверждение», - считает эксперт.

Так по мнению А.Вальчишена, скорее всего, в IV квартале экономика упала на 2-2,5% по сравнению с IV кварталом 2011 г. и на около 1% по сравнению с III кварталом 2012 г. «В целом за весь 2012 год будет зафиксирован рост в 0,3% г/г.», - прогнозирует эксперт.

Также он отмечает, что вышеуказанные данные статистики несут в себе риски понижения суверенного кредитного рейтинга Украины агентствами S&P, Moody's и Fitch и роста стоимости заимствований на рынке еврооблигаций.

«Однако, это также говорит о том, что сговорчивость властей Украины с такими крупными кредиторами, как МВФ или Кремль также повысится. На взгляд группы ICU, выбор будет сделан в пользу МВФ», - говорит А.Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года – 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) – 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промышленное производство Украины выросло на 7,6%.