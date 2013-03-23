Пентагон подтвердил, что разместит ракеты в Польше

В пятницу Хейгл провел телефонный разговор с министром обороны Польши Томашем Семоняком. Глава Пентагона поблагодарил польского коллегу за поддержку миссии ISAF в Афганистане и рассказал о скорректированных планах США по размещению элементов ПРО в Европе.

"Хейгл поблагодарил польского министра за понимание. Растущие глобальные угрозы, особенно исходящие от КНДР, требуют перегруппировки ресурсов (ПРО) в рамках четвертой стадии сооружения системы. Хейгл заверил, что США по-прежнему намерены продолжать создавать ПРО в Европе. Первая-третья стадии сооружения системы остаются неизменными", - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее Хейгл заявлял, что США скорректируют четвертую стадию развертывания ПРО в Европе и продлят сроки ее реализации с 2014 до 2022 года. США не отказываются от размещения в Европе ракет-перехватчиков, однако вместо усовершенствованных SM3IIB на боевое дежурство в Польше будут поставлены ракеты прежней модификации в ранее запланированном количестве. При этом новые комплексы SM3IIB будут установлены на западном побережье США. Пентагон объяснил такое решение сокращением бюджетных расходов в стране и переоценкой уровня угрозы, исходящей от КНДР.