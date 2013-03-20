Сирия просит ООН расследовать факты использования боевиками химоружия

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на заявление МИД.

Отмечается, что 19 марта сирийские власти впервые сообщили, что вооруженная оппозиция использовала химическое оружие в провинции Алеппо, жертвами атаки стали 25 человек, еще 110 серьезно пострадали. Сирийские боевики опровергли обвинения властей и заявили, что это войска Сирии использовали ракету типа "Скад" с химическим оружием.

В заявлении дипломатического ведомства отмечается, что данный запрос еще раз подтверждает намерение Сирии добиться раскрытия всех деталей этого преступления, которое создает угрозу для граждан страны.

Как сообщалось, в Сирии с марта 2011 года не прекращается конфликт между властями и вооруженной оппозицией. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тыс. человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.