Силы НАТО готовы к военной операции в Сирии

Об этом заявил во вторник командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Джеймс Ставридис.

"Как мы все знаем, ситуация в Сирии постоянно ухудшается. Убиты 70 тысяч человек, миллион беженцев вынужден был покинуть страну, примерно 2,5 миллиона человек пришлось покинуть свои жилища. Пока никакого завершения жестокой гражданской войны не видно. Так что альянс занял такую позицию: двигаться в той же последовательности, в которой он двигался в ситуации с Ливией", - сказал Ставридис, выступая на слушаниях в комитете по вооруженным силам сената конгресса США.

Он напомнил, что военной операции в Ливии предшествовали резолюция Совбеза ООН, региональное соглашение и соглашение между 28 странами альянса.

"По каналам НАТО мы сейчас сосредоточены на защите границы с Сирией. Мы для этого переместили туда ракетные комплексы Patriot. Мы рассматриваем широкий круг возможных операций и готовы выступить в случае принятия решения о нашем вмешательстве в ситуацию, как это было в случае Ливии", - цитирует РИА Новости.