Папский перстень Франциску выполнили из позолоченного серебра

Как сообщил журналистам сегодня официальный представитель Ватикана Федерико Ломбарди, на перстне Франциска, который специально для понтифика сделал итальянский ювелир Энрико Манфрини, изображен Святой Петр с ключами.

"Перстень рыбака" так же, как и свинцовые папские печати являются символами высшей власти Римского понтифика и после его смерти или отречения уничтожаются камерленго Римско-католической церкви. В соответствии с этими правилами кольцо предшественника Франциска Бенедикта XVI, отрекшегося от Апостольского престола, было "аннулировано посредством разреза", сообщают РИА «Новости».

Накануне интронизации также стало известно, что Франциск, избранный 266-м Папой Римским на конклаве 13 марта, решил сохранить герб и девиз, который он использовал, будучи архиепископом Буэнос-Айреса.

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В торжественной церемонии восшествия на престол Франциска, которая состоится в соборе Святого Петра в Ватикане во вторник, примут участие делегации 132 стран, в том числе главы 34 государств.