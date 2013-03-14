Госсекретарь США Керри едет в дальневосточный тур

Госсекретарь США Джон Керри посетит в середине апреля Китай, Южную Корею и Японию, чтобы обсудить с руководством этих стран региональные проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила официальный представитель госдепартамента Виктория Нуланд.

"Сразу после встречи (министерской) "восьмерки" в Лондоне 10-12 апреля, Керри отправится в турне по Азии. Он посетит Китай, Республику Корея и Японию. В каждой из этих стран госсекретарь обсудит вопросы международного, регионального и двустороннего сотрудничества", - сказала В.Нуланд на брифинге сегодня, сообщают РИА «Новости».

Отвечая на уточняющие вопросы, В.Нуланд отметила, что Дж.Керри намерен обсудить в поездке весь спектр тем - от торговли и климата, до безопасности.

"Керри намерен подтвердить приверженность США сохранить присутствие в регионе и защитить свои интересы", - отметила представитель госдепартамента.