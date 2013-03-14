Специалисты по бальзамированию из России и Германии осмотрели тело Чавеса

02:56, 14 марта 2013
Мир
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И. о. президента Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что забальзамировать тело скончавшегося президента Уго Чавеса будет очень трудно, если вообще возможно.

"Высококлассные специалисты из России и Германии, лучшие в мире, прибыли к нам...По их мнению, будет очень сложно (забальзамировать тело), так как решение о проведении процедуры нужно было принимать намного раньше", - цитирует РИА Новости.

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Чавес скончался 5 марта, а решение о бальзамировании его тела было принято лишь два дня спустя.

Прощание с президентом Венесуэлы продолжается в Каракасе в Военной академии.

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