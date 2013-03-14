Специалисты по бальзамированию из России и Германии осмотрели тело Чавеса

"Высококлассные специалисты из России и Германии, лучшие в мире, прибыли к нам...По их мнению, будет очень сложно (забальзамировать тело), так как решение о проведении процедуры нужно было принимать намного раньше", - цитирует РИА Новости.

По теме: Тело Чавеса будет забальзамировано и выставлено в музее

Чавес скончался 5 марта, а решение о бальзамировании его тела было принято лишь два дня спустя.

Прощание с президентом Венесуэлы продолжается в Каракасе в Военной академии.