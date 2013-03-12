В минском метро багаж пассажиров будут проверять, как в аэропортах

В Минском метро, на станции «Купаловской» и на втором выходе станции «Октябрьской», будут оборудованы новые комплексы для досмотра багажа пассажиров (по аналогии досмотра багажа в аэропортах, когда багаж ставится на транспортировочную ленту и прогоняется через сканер – УНИАН).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции главный ревизор по безопасности КУП «Минский метрополитен» Александр Салей.

«На сегодняшний день в метро действуют два досмотровых комплекса: на станциях «Октябрьская» и «Петровщина», - отметил А. Салей.

Он подчеркнул, что пассажиров будут проверять выборочно.

«Для досмотра сотрудники милиции могут пригласить любого пассажира. Много времени эта процедура не займет», - сказал А.Салей.

По его словам, если человек отказывается от досмотра, так как не видит для этого оснований, сотрудник метрополитена вправе попросить этого гражданина покинуть метро и воспользоваться другим видом общественного транспорта.

«Данная мера предусмотрена в первую очередь для обеспечения дополнительной безопасности граждан», - подчеркнул А.Салей.

Кроме этого, сегодня в минском метро работают 930 камер видеонаблюдения, которые следят за пассажирами от входных дверей до посадки в поезда.

«В прошлом году видеокамеры установили в семи вагонах Московской линии метро. В 2013 году поезда продолжат оснащать системами наблюдения», - сказал А.Салей.

Напомним, что 11 апреля 2011 года на станции метро «Октябрьская» в Минском метрополитене прогремел взрыв. В результате теракта 11 человек погибли на месте, 4 умерли в больницах. Травмы и моральные страдания получили более 300 граждан. На несколько дней была нарушена работа метрополитена. Ущерб, причиненный Минскому метрополитену, составил более 2 млрд белорусских рублей; потерпевшим - не менее 175 млн белорусских рублей. В целом же действия террористов причинили ущерб на сумму свыше 2,3 млрд белорусских рублей.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ст.289 «Тероризм» УК Беларуси.

На скамье подсудимых оказалось двое обвиняемых – Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, оба 1986 года рождения, уроженцы Витебска. 30 ноября 2011 года Верховный Суд Беларуси приговорил Д.Коновалова и В.Ковалева к расстрелу, признав их виновными в организации взрыва на станции метро «Октябрьская» в Минске 11 апреля 2011 года.

14 марта 2012 года по телеканалу «Беларусь 1» было объявлено, что Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался помиловать В.Ковалева и Д.Коновалова, приговоренных к смертной казни за терроризм. Приговор был приведен в исполнение 15 марта 2012 года.