Белорусов пугают, что их доллары под матрасами сожрет грибок

Об этом пишет "Зеркало недели. Украина".

В статье "Осторожно, прожорливая невидимка", размещенной на сайте "Народной газеты", автор призывает хранить доллары в белорусских банках, чтобы спасти их от грибка.

Белорусам рассказали, что доллары ни в коем случае нельзя закапывать в землю или упаковывать в целлофан.

Как рассказала изданию кандидат биологических наук, руководитель лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси Ольга Гапиенко, грибок, живущий на долларовой купюре, это обычное явление. "Если в сыром душном помещении с низкой температурой оставить пачку купюр, среди которых одна пораженная грибком, через некоторое время споры переселятся на соседние банкноты и начнут "поедать" бумагу. Поэтому доллары ни в коем случае нельзя закапывать в землю, хранить их следует в сухом помещении, нельзя упаковывать их в целлофан, создавая тем самым идеальные условия для жизнедеятельности пожирателей "зеленых", - отмечает автор статьи.

В материале обращается внимание на то, что технологии изготовления евро и белорусской валюты несколько иные, они предусматривают более прочные волокна, недоступные для разрушительных процессов.

В статье также рассказывается история жительницы Витебска, которая не могла обменять 100-долларовую купюру, поскольку под ультрафиолетом она светилась голубыми точками.