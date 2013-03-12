Здание ВТО в Женеве эвакуировали из-за угрозы взрыва

15:09, 12 марта 2013
Мир
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Полиция эвакуировала людей из здания штаб-квартиры Всемирной торговой организации в Женеве из-за угрозы взрыва.

ВТО

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Рейтер».
По словам неназванного представителя организации, в настоящее время к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Другие подробности пока не сообщаются.

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