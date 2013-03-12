Бельгия из-за снегопадов стоит в 200-километровых пробках
10:08, 12 марта 2013Мир
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В Бельгии за ночь выпало 10-25 см снега, что заметно ухудшило дорожную ситуацию.
Европа страдает от снегопадов / Фото : ИТАР-ТАСС
По причине сильного снегопада утром на бельгийских дорогах были зафиксированы пробки протяженностью свыше 200 км. Сообщается о многочисленных ДТП.
Неблагоприятная ситуация сложилась на кольцевой дороге вокруг Брюсселя, скорость движения на которой не превышает 10-20 км в час. На въездах в столицу Бельгии образовались многочисленные заторы.
Несмотря на то, что синоптики заранее предупреждали о снегопаде, коммунальные власти Брюсселя вовремя не выгнали очистительную технику, по причине чего улицы в спальных районах не освободили от снега, по данным СМИ сообщает Росбалт.
Обильные снегопады наблюдаются во всей Европе. Они парализовали движение на дорогах Германии и Великобритании.
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