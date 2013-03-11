Сильные снегопады терроризируют запад Франции

Около 50 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за снегопадов на северо-западе Франции. Большинство обесточенных зданий находится в департаменте Манш, сообщает ИТАР-ТАСС.

Службы экстренной помощи населению в 25 департаментах переведены на усиленный режим работы. В середине недели снегопады, как прогнозируют синоптики, могут обрушиться на Париж. "Такая погода совсем не характерна для этого времени года", - отмечают метеорологи.

По оценкам синоптиков, в северных районах Франции толщина снежного покрова местами достигает 40 см. Ситуация осложняется сильным ветром с порывами до 100 км в час.

Власти попросили жителей в затронутых непогодой регионов воздержаться от поездок на автомобилях до улучшения метеоусловий. Дорожные службы мобилизованы для расчистки основных транспортных магистралей, однако спецтехники хватает не везде.