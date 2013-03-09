Два города в Египте охвачены беспорядками

Он оставил в силе смертные приговоры более чем 20 фанатам, но оправдал семерых полицейских, сообщает радиостанция «эхо Москвы».

Волнения охватили Порт-Саид и Каир. В первом городе демонстранты попытались перекрыть Суэцкий канал. Как передает агентство «Рейтер» со ссылкой на очевидцев, протестующие направили несколько груженых моторных лодок на фарватер. Большую часть удалось вернуть к причалу полиции. Но примерно две тысячи манифестантов блокировали отправление автомобильных паромов через пролив.

Тем временем, фанаты столичной команды «Аль-Ахли» прошлись разрушительным маршем по Каиру. Они подожгли несколько отделений полиции, офицерский клуб и здание федерации футбола страны. Два последних строения тушат вертолеты, сообщает РИА «Новости».

Манифестанты выступают против окончательного приговора Египетского суда по делу о беспорядках в Порт-Саиде. Год назад после игры местной команды «Аль-Масри» против столичной «Аль-Ахли» вспыхнула потасовка. Она привела к давке, погибли более 70 человек, от 250 до 1000 получили ранения.

Когда суд в конце января только анонсировал смертный приговор фанатам, это привело к столкновениям, в которых погибли несколько десятков человек.