Премьер Туниса представил новое правительство
22:38, 08 марта 2013Мир
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Новый премьер-министр Туниса Али Лараед представил сегодня возглавляемое исламистами новое правительство, которое будет работать до выборов, назначенных на конец года.
В Тунисе - новое правительство / Фото: Zimoinamore.ru
Как сообщает ИТАР-ТАСС, новый кабинет министров, как и предыдущий, в основном состоит из членов правящей партии "Ан-Нахда". Однако ключевые посты заняли независимые кандидаты: Осман Джаранди возглавил МИД, Лотфи бен Джеду стал министром внутренних дел, а Рашид Саббах будет руководить оборонным ведомством.
С начала февраля этого года в Тунисе обострился политический кризис, спровоцированный убийством известного оппозиционера Шокри Белаида. Глава правительства Хамади Джебали подал в отставку из-за провала своей инициативы по созданию правительства беспартийных технократов.
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