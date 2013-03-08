Премьер Туниса представил новое правительство

Как сообщает ИТАР-ТАСС, новый кабинет министров, как и предыдущий, в основном состоит из членов правящей партии "Ан-Нахда". Однако ключевые посты заняли независимые кандидаты: Осман Джаранди возглавил МИД, Лотфи бен Джеду стал министром внутренних дел, а Рашид Саббах будет руководить оборонным ведомством.

С начала февраля этого года в Тунисе обострился политический кризис, спровоцированный убийством известного оппозиционера Шокри Белаида. Глава правительства Хамади Джебали подал в отставку из-за провала своей инициативы по созданию правительства беспартийных технократов.