Сенат США утвердил главу ЦРУ

Бреннан - один из опытнейших людей в стране в контртеррористической сфере, замечает РИА Новости. После терактов 11 сентября 2001 года он возглавлял Национальный центр по борьбе с терроризмом.

Свободное владение арабским языком и знание арабского мира также является его важным преимуществом. По данным СМИ, Бреннан был одним из главных претендентов на назначение главой ЦРУ в 2008 году, однако Обама отказался от этой идеи, чтобы избежать сложностей с утверждением Бреннана в конгрессе.

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Сенаторы неизбежно затормозили бы его утверждение вопросами про секретные тюрьмы и пытки заключенных во времена президентства Джорджа Буша-младшего (2001-09), при котором он занимал различные посты в ЦРУ.

Все эти темы поднимались и на нынешних слушаниях.