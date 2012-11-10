Глава ЦРУ ушел в отставку из-за любовницы

Глава ЦРУ Дэвид Петреус подал в отставку. Причиной этого шага, как сообщил сам Петреус в письме сотрудникам управления, стала внебрачная связь, отмечает украинская служба ВВС.

По его словам, в четверг он подал прошение об отставке на имя президента Барака Обамы, и в пятницу днем ​​оно было удовлетворено.

"После 37 лет семейной жизни я допустил серьезный просчет, вступив в внебрачную связь. Такое поведение неприемлемо как для мужчины, так и для лидера нашей организации. Сегодня президент любезно принял мою отставку", - говорится в заявлении Дэвида Петреуса.

В то же время неназванные чиновники сообщили, что причиной отставки руководителя ЦРУ был роман с его биографом Полой Бродуэлл.

По сообщениям американских СМИ, об отношениях Дэвида Петреуса с госпожой Бродуэлл стало известно в ходе расследования, которое проводило ФБР.

Дэвид Петреус стал директором ЦРУ в сентябре прошлого года. До этого он был командующим войсками НАТО в Афганистане.

Президент Барак Обама должен назначить нового директора ЦРУ, назначение которого впоследствии должен подтвердить сенат США.