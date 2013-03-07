Лукашенко бросил все дела и летит на похороны Чавеса

Учитывая особый дружеский характер и стратегический уровень белорусско-венесуэльских отношений, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил лично принять участие в траурных церемониях в Каракасе в связи со смертью Президента Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

«А.Лукашенко принял решение направиться в Каракас, несмотря на предстоящий в ближайшее время ряд международных визитов и загруженность своего рабочего графика», - подчеркнули в пресс-службе.

По теме: В Беларуси в связи со смертью Чавеса приспустили государственные флаги

Это связано с тем, что у У.Чавеса не было более близких и дружеских отношений ни с одним из глав зарубежных государств, как с Президентом Беларуси.

«Благодаря дружбе двух лидеров наши страны за относительно короткий промежуток времени достигли впечатляющих результатов в развитии отношений во всех сферах», - отметили в пресс-службе Президента Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 7 марта в Военной академии Каракаса проходит церемония прощания с Президентом Венесуэлы У.Чавесом, скончавшимся в минувший 5 марта 2013 года.

Гроб с телом У.Чавеса доставлен в академию через весь город. Кортеж проехал около 8 км в сопровождении десятков тысяч сторонников У.Чавеса.

В Венесуэле объявлен недельный траур, который продлится до 12 марта. На это время запрещена продажа алкогольных напитков и ношение оружия. Похороны пройдут в пятницу, 8 марта.