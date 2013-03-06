В Беларуси в связи со смертью Чавеса приспустили государственные флаги
В Беларуси по решению Президента Александра Лукашенко в связи со смертью лидера Венесуэлы Уго Чавеса приспущены государственные флаги.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Белтелерадиокомпании.
«По решению Президента Александра Лукашенко, в Беларуси приспущены государственные флаги. Народ скорбит и разделяет боль утраты вместе с венесуэльцами», - отмечается в сообщении.
Информация об объявлении в Беларуси траура в связи со смертью У.Чавеса официально пока не подтверждается, но телеканалы уже корректируют сетку вещания.
«Будет также исправлена праздничная сеть вещания, запланированная на 8 марта. По некоторым данным, ее перенесут на день позднее. Траур планируется объявить на три дня: с 6 по 8 марта», - сообщает «Еврорадио».
Между тем официальное соболезнование венесуэльскому народу от имени А.Лукашенко до сих пор не обнародовано.
Как сообщал УНИАН, У.Чавес скончался сегодня на 59-м году жизни. Официальный траур в Венесуэле продлится 7 дней. Планируется, что похороны венесуэльского лидера состоятся 8 марта.