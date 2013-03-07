Израиль борется с вторжением саранчи - задействована авиация

Против стаи, насчитывающей миллионы насекомых, министерство сельского хозяйства задействовало авиацию, которая в течение вчерашнего дня распыляла химикаты над полями на юге страны. Власти оценили площадь поражения примерно в тысячу гектаров, а количество саранчи как "среднюю по размерам стаю", - сообщает РИА Новости.

Глава службы защиты растений Минсельхоза Мириам Фрюнд надеется, что предпринятые меры и погода позволят локализовать нашествие - первое с 2004 года. "Мы готовимся ко всем возможным сценариям, но прогнозы ветров дают основания рассчитывать, что до центра страны саранча не доберется", - сказала она в эфире Второго телеканала. Минсельхоз не исключает прибытия новых стай из Египта и призывает население оперативно сообщать о них на специально созданную "горячую"телефонную линию.

Каждая особь пустынной саранчи может за несколько часов съесть до половины своего веса, составляющего от двух до четырех граммов. "Таким образом, если не принять должных мер, средняя стая... способна уничтожить за сутки от 50% до 75% посевов на одном поле", - цитирует газета "Джерузалем пост" директора одной из израильских компаний, специализирующихся на производстве средств борьбы с насекомыми.

Десятый израильский телеканал в свою очередь напомнил, что саранча представляет собой кошерное и диетическое блюдо, которое опрошенные диетологи сравнили по вкусу и калорийности с куриной грудкой.