В Великобритании украинца посадили на 8 лет

21:40, 06 марта 2013
Мир
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Украинец получил 8,5 лет тюрьмы за переправку нелегальных мигрантов в Лондон. Об этом  сообщили в посольстве Великобритании в Украине.

Украинец получил 8,5 лет тюрьмы / Фото : РИА Новости, Рамиль Ситдиков

В сообщении сказано, что главарь организованной преступной группировки, незаконным путем переправлявшей нелегальных мигрантов в Великобританию из Украины, осужден на 8,5 лет лишения свободы.

Сообщается, что 38-летний киевлянин отправлял мигрантов за границу на яхтах, а также авиарейсами из Испании и Гибралтара. Полиция занимается поиском соучастников преступления, сообщает РепортерUA.

Всего в расследовании принимали участие специалисты из спецслужб Украины, Канады, США, Бельгии, Франции, а также иммиграционные службы острова Гернси и Великобритании.

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