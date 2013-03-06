В Великобритании украинца посадили на 8 лет

В сообщении сказано, что главарь организованной преступной группировки, незаконным путем переправлявшей нелегальных мигрантов в Великобританию из Украины, осужден на 8,5 лет лишения свободы.

Сообщается, что 38-летний киевлянин отправлял мигрантов за границу на яхтах, а также авиарейсами из Испании и Гибралтара. Полиция занимается поиском соучастников преступления, сообщает РепортерUA.

Всего в расследовании принимали участие специалисты из спецслужб Украины, Канады, США, Бельгии, Франции, а также иммиграционные службы острова Гернси и Великобритании.