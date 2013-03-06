В Великобритании украинца посадили на 8 лет
21:40, 06 марта 2013Мир
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Украинец получил 8,5 лет тюрьмы за переправку нелегальных мигрантов в Лондон. Об этом сообщили в посольстве Великобритании в Украине.
Украинец получил 8,5 лет тюрьмы / Фото : РИА Новости, Рамиль Ситдиков
В сообщении сказано, что главарь организованной преступной группировки, незаконным путем переправлявшей нелегальных мигрантов в Великобританию из Украины, осужден на 8,5 лет лишения свободы.
Сообщается, что 38-летний киевлянин отправлял мигрантов за границу на яхтах, а также авиарейсами из Испании и Гибралтара. Полиция занимается поиском соучастников преступления, сообщает РепортерUA.
Всего в расследовании принимали участие специалисты из спецслужб Украины, Канады, США, Бельгии, Франции, а также иммиграционные службы острова Гернси и Великобритании.
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