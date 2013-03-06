На высотах между Сирией и Израилем неизвестные захватили 20 миротворцев ООН

ООН подтверждает, что группа ее миротворцев была захвачена вооруженными лицами в районе Голанских высот между Сирией и Израилем, однако не располагает подробностями случившегося, заявил на брифинге журналистам заместитель официального представителя всемирной организации Эдуардо дель-Буэй, сообщают РИА «Новости».

"Около 20 миротворцев были остановлены и захвачены группой примерно из 30 вооруженных лиц в зоне разъединения между Сирией и Израилем", - сказал дель-Буэй. По его словам, миссия ООН направляет в район происшествия делегацию для выяснения ситуации и ее урегулирования.

Новость о захвате миротворцев ранее поступила из видеоклипа на сайте Youtube.

Миссия наблюдателей ООН расположена в буферной зоне, которая была создана для физического разъединения израильских и сирийских войск после арабо-израильской войны 1973 года. По сути это сирийская территория, примыкающая к части Голанских высот, которая была оккупирована и аннексирована Израилем. Принадлежность высот остается основным предметом конфликта между Израилем и Сирией.