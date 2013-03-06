Грузинские вина и минералка вернутся на российский рынок

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по итогам работы экспертов ведомства с грузинскими предприятиями по производству алкогольной продукции и минеральной воды.

«По результатам работы экспертов Роспотребнадзора принято решение о разрешении грузинским предприятиям представить документы для осуществления процедуры государственной регистрации минеральной воды и следующих видов бутилированной винодельческой продукции: вино и коньяк», - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор сообщает, что в соответствии с графиком, согласованным с Национальным агентством вина Грузии и Национальным агентством продовольствия Грузии, группа экспертов с 25 февраля по 1 марта 2013 года ознакомилась с работой 37 предприятий Грузии, производящих алкогольную продукцию, а также 4 предприятиями, производящими минеральную воду.

Из 39 запланированных предприятий, производящих алкогольную продукцию, эксперты Роспотребнадзора не посетили 2 предприятия по причине их отказа. Результаты документарной проверки сведений, представленных грузинскими предприятиями, в целом подтвердились при ознакомлении экспертов с деятельностью предприятий.

Отмечается, что из оставшихся 56 грузинских предприятий только 21 предприятие представило в Роспотребнадзор информацию для документарной проверки. Следующее посещение экспертами Роспотребнадзора грузинских предприятий, планирующих поставки алкогольной и винодельческой продукции в Российскую Федерацию, может быть проведено после предоставления всей необходимой информации для документарной проверки и согласования графика посещения предприятий с Национальным Агентством вина Грузии в 3 декаде марта 2013 года. Что касается поставок в Российскую Федерацию чачи и виноградной водки, вопрос будет рассмотрен после следующего посещения заинтересованных предприятий экспертами Роспотребнадзора.

Как сообщал УНИАН, грузинские сельхозтовары, вина и минеральная вода «Боржоми» были запрещены к ввозу в Россию в 2006 году. В Роспотребнадзоре указывали, что при проверках этой продукции были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В Грузии это решение называли политически мотивированным и связывали запрет с желанием Москвы оказать политическое давление на Тбилиси, в частности, на президента Михаила Саакашвили. До введения эмбарго Грузия занимала третье место среди стран-импортеров вина в Россию - на нее приходилось почти 9% ввезенного в РФ вина. На парламентских выборах в Грузии в 2012 году победу одержала оппозиция. Премьером, который наделен абсолютной властью в стране, стал Бидзина Иванишвили, которого называют пророссийским. "Винную" ситуацию эксперты считают тому подтверждением.

20 декабря 2012 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна выполнит свои обязательства перед Грузией в рамках ВТО и допустит ее товары на свой рынок.