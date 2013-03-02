Сегодня тысячи россиян выйдут на марши протеста

Как сообщили УНИАН организаторы «Марша в защиту детей», причиной проведения акции стала смерть российского ребенка Максима Кузьмина в приемной американской семье.

«Мы больше не можем молчать. Трагедия призывает нас взяться за руки и объединиться. Мы требуем выработать комплекс мер, облегчающих усыновление российских детей гражданами Российской Федерации, разработать систему экономического стимулирования семей с приемными детьми, улучшить условия в детских домах, ввести общественный контроль над детскими домами, призвать бизнес к социальной ответственности», - подчеркивают организаторы.

По данным полиции, марш начнется в 14.00 на Гоголевском бульваре, предполагается до 20 тыс. участников.

Кроме этого, российская оппозиция намерена провести социальный марш «За права москвичей», который завершится проведением городского Форума в формате массового митинга.

По информации организаторов, во время проведения Марша граждане озвучат жесткую критику политики, проводимой мэром Сергеем Собяниным и правительством Москвы, предъявят властям требования по решению основных городских проблем, а также начнут процесс формирования списка «народных кандидатов» на грядущих в 2014 году выборах депутатов Мосгордумы.

Основным требованием Марша является отмена всех «фильтров» на выборах мэра Москвы, увеличение численного состава Мосгордумы в соответствии с количеством городских районов, снижение барьера прохождения на выборах до 3%, внедрение механизма отзыва избирателями мэра и депутатов Московской думы.

В Москве сбор участников с 13.00 в начале Страстного бульвара, возле кинотеатра Россия. Начало шествия в 14.00. Акция согласована с мэрией и предполагает до 4,4 тыс. участников.

Проведение социального марша 2 марта также намечено еще примерно в 20 городах РФ (Санкт-Петербург, Ростов, Нижний Новгород, Уфа, Киров, Пермь, Иваново, Воронеж и другие).

Всего в обеспечении общественного порядка и безопасности будет задействовано более 4 тыс. сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск и дружинников.

«Любые нарушения общественного порядка будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов. Полиция обращается к гражданам с убедительной просьбой не поддаваться на провокации отдельных лиц, пытающихся использовать вас в своих противоправных целях», - говорится в сообщении полиции.