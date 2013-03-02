"Аль-Каида" призвала убивать бывших лидеров США и Европы

По мнению редакторов журнала, убивать вышедших в отставку президентов и министров становится гораздо проще, чем когда они все еще занимают свои высокие посты.

"Если вы думаете, что вы не в состоянии (уничтожить высокопоставленного политика), то у вас есть такие легкие мишени, как (экс-президенты США) Джордж Буш и Билл Клинтон, (экс-госсекретари США) Колин Пауэлл и Кондолиза Райс, а также (экс-президент Франции) Николя Саркози и (экс-премьер Великобритании) Тони Блэр", - цитирует РИА Новости. Как пишет издание "Аль-Каиды", бывших лидеров можно легко уничтожить во время различных церемоний, приемов или избирательных компаний.

Англоязычный он-лайн журнал Inspire издает с мая 2012 года йеменская ячейка "Аль-Каиды". Власти Йемена ведут борьбу с ней с весны 2011 года, когда сотни боевиков захватили несколько городов в провинции Абьян. Ряд населенных пунктов до сих пор остаются под их контролем. Йеменским военным помогают американцы, которые с помощью беспилотных летательных аппаратов проводят разведку и обстрелы позиций боевиков.