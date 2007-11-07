На улицы Тбилиси введены армейские подразделения

На улицы Тбилиси, где многодневная акция протеста оппозиции переросла в беспорядки, в среду днем введены армейские подразделения.

Как передают корреспонденты агентства "Новости Грузия", по разным данным, число военнослужащих, выведенных на улицы столицы составляет несколько тысяч.

Они рассредоточены в разных частях в центре города - блокируют автотрассы и участки дорог, где ожидаются попытки митингующих и сторонников оппозиции пройти к проспекту Руставели, к расположенным там правительственным учреждениям.

РИА Новости передает, что вслед за центральными станциями метрополитена прекратило работу все тбилисское метро. Об этом агентству сообщили сразу несколько жителей Тбилиси, попытавшихся в разных частях города воспользоваться услугами подземного транспорта.

Корреспонденту РИА Новости не удалось получить комментарии на этот счет в тбилисской мэрии.

Между тем, в информационно-справочной службе грузинской столицы "09" подтвердили, что все тбилисское метро, насчитывающее двадцать три станции, не работает. Девушка-оператор не сообщила каких-либо других подробностей, оставив без ответа вопрос, когда метро возобновит работу.