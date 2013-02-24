На гонках в США столкнулись 10 машин: пострадало 33 человека (видео)

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по информации местных СМИ, 19 поклонников автогонок госпитализированы. Двое, в том числе ребенок, были доставлены в больницы в критическом состоянии, но в настоящее время их жизням ничего не угрожает.

Инцидент произошел на последнем круге гонки, когда на повороте буквально перед самой финишной чертой столкнулись сразу 10 автомашин. Одна из них, за рулем которой находился новичок соревнований 20-летний Кайл Ларсон, врезалась в заграждение, отделяющее зрителей от автодрома. Крупные фрагменты автомобиля, у которого оторвало моторный отсек, обрушились на трибуны. Сам К.Ларсон не пострадал, более того, остатки его искореженной машины по инерции пересекли финишную линию.

Гонку удалось завершить, а победителем в ней стал опытный автогонщик Тони Стюарт. Однако он предпочел, чтобы церемония награждения была отменена.

Субботние заезды состоялись в преддверии намеченной на сегодня главной гонки "Дайтона 500". Этот 500-километровый заезд считается украшением гоночного сезона в США. Президент компании "Дайтона интернэшнл спидвей" Джо Чинтвуд заверил, что организаторы восстанавливают трассу, и выразил уверенность, что к воскресным гонкам она будет полностью готова.

Кроме того, в ходе субботней гонки случилась еще одна крупная авария с участием 13 автомобилей. Это произошло за пять кругов до финиша. Организаторам даже пришлось на 20 минут остановить гонку, так как в аварии пострадал один из гонщиков – Майкл Эннет, которого доставили в больницу с серьезной травмой грудной клетки.