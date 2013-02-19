Метеорит в Челябинске украинцев не задел
14:10, 19 февраля 2013Общество
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Граждане Украины не пострадали во время падения метеорита в Челябинске 15 февраля.
За медицинской помощью обратились около полутора тысяч граждан / Фото: polit.ru
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
“Никакая информация о том, что каким-то образом пострадали граждане Украины, в МИД не поступала”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 15 февраля, по данным обсерватории Екатеринбурга, в 7.23 по московскому времени на территорию Челябинской области обрушились обломки метеорита. По последним данным, за медицинской помощью обратились около полторы тысячи граждан, пострадавших от падения обломков космического объекта.
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