Метеорит в Челябинске украинцев не задел

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Никакая информация о том, что каким-то образом пострадали граждане Украины, в МИД не поступала”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля, по данным обсерватории Екатеринбурга, в 7.23 по московскому времени на территорию Челябинской области обрушились обломки метеорита. По последним данным, за медицинской помощью обратились около полторы тысячи граждан, пострадавших от падения обломков космического объекта.