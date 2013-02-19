Власти Греции через суд принудили журналистов гостелевидения работать

Сегодня греческие журналисты проводят 24-часовую забастовку. Правительство обвинило СМИ в том, что они сознательно замалчивают приезд президента Франции Франсуа Олланда, который нанес блиц-визит в Афины. Об этом сообщают РИА «Новости».

Суд признал незаконной стачку двух журналистских профсоюзов, но подчинился требованию о прекращении забастовки только профсоюз работников государственного телевидения. Остальные СМИ, включая Афинское агентство новостей, газеты, сайты и телеканалы, по-прежнему бастуют. Журналисты заявляют, что протестуют против сокращения их доходов.

После вынесения судом решения о неправомерности забастовки телевидение подробно рассказало в новостях о визите Ф.Олланда, который выразил поддержку греческому премьеру Антонису Самарасу в проведении непопулярных реформ, а также обещал Афинам инвестиции и участие французских компаний в местной программе приватизации.