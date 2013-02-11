Еврогруппа довольна Грецией и обещает дальнейшие транши

Об этом заявил глава совета министров финансов еврозоны (Еврогруппы) Джероен Дийссельблем.

"Программа идет по нужной колее", - сказал он на пресс-конференции в понедельник после заседания Еврогруппы, где рассматривался вопрос Греции, пишет РИА "Новости".

В конце января Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС) предоставил стране 2 миллиарда евро. Кредиторы Греции в ближайшие недели должны принять решение о выделении оставшихся 7,2 миллиардов евро от транша займа, который запланирован на первый квартал текущего года.

В прошлом году кредиторы несколько месяцев не могли договориться о продолжении кредитовании страны, в том числе, из-за неисполнения ею программы восстановления экономики. Серьезной критике по этому поводу страна не раз подвергалась с момента начала внешней помощи в мае 2010 года. Неудовлетворенность кредиторов было одной из причин опасения рынков за выход Греции из еврозоны.