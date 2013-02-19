Мясной скандал в Европе: компания Nestle отзывает продукцию с содержанием конины

Это произошло после того, как тесты выявили высокое содержание конины в блюдах, которые должны содержать говядину, - сообщает Радио Свобода.

Речь идет о макаронных изделиях с содержанием мяса Buitoni Beef Ravioli и Beef Tortellini.

Швейцарский гигант заявил, что фальсифицированное мясо поставляла неназванная немецкая компания. Nestle также объявила об отзыве из продажи замороженного мяса, которое продавалось в заведениях общественного питания во Франции.

Скандал из-за высокого содержания конины в продуктах, обозначенных как говядина, разгорелся в Европе в январе. Это привело к отзыву многих наименований продукции и правительственным расследованиям в пищевой промышленности.