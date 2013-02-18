Журналисты ВВС объявили забастовку против сокращений

Забастовка против сокращений сотрудников телерадиокорпорации Би-би-си пройдет в понедельник в крупнейших городах Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт организатора акции - Национального союза журналистов (NUJ).

Как говорится в сообщении, руководство компании ради снижения расходов планирует в ближайшие месяцы сократить около двух тысяч сотрудников. При этом отмечается, что с 2004 года были уволены уже семь тысяч работников Би-би-си. Представители союза журналистов утверждают, что руководство компании "готово тратить государственные деньги на бесполезные сокращения, лишая опытных и талантливых журналистов средств к существованию".

Забастовка пройдет в понедельник с 00.01 до 23.59 по местному времени в Лондоне, Бирмингеме, Ноттингеме, Оксфорде, Плимуте (Англия), Кардиффе (Уэльс), Глазго (Шотландия) и ряде других городов. В ней примут участие журналисты, работающие в нескольких подразделениях компании: BBC Scotland, Five Live, Asian Network, Big Screens, Newsbeat и World Service.

Организаторы забастовки требуют не производить сокращений в течение полугода. За это время они намерены провести переговоры с гендиректором корпорации. Представитель Би-би-си отметил, что руководство понимает обеспокоенность журналистов, но сожалеет о решении NUJ провести забастовку, которая может привести к перебоям в работе компании.