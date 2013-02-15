Челябинский метеорит спутник сфотографировал из космоса (фото)

14:46, 15 февраля 2013
Мир
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Европейский геостационарный метеоспутник Meteosat-10 получил фотографию следа метеорита, упавшего 15 февраля в районе Челябинска. 

Фотография получена с помощью инструмента SEVIRI / Фото: EUMETSAT

Как сообщает Лента.ру, изображение опубликовано на страничке Европейской организации спутниковой метеорологии на фотохостинге Flickr.

На снимке можно рассмотреть облака пара, возникшие в атмосфере в результате падения метеорита. Геостационарный спутник находится существенно западнее Челябинска, поэтому фотография сделана сбоку.

Фотография получена с помощью инструмента SEVIRI, предназначенного для наблюдения за состоянием атмосферы. SEVIRI снабжен 12 каналами, чувствительными к разным длинам волн света, однако опубликованное изображение сделано в оптическом диапазоне (канал HVR).

Спутник Meteosat 10 входит в европейскую систему метеоспутников EUMETSAT. В ее составе имеются как геостационарные, так и подвижные полярные спутники.

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