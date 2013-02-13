МАГАТЭ продолжает попытки уговорить Иран отказаться от ядерных разработок
12:15, 13 февраля 2013Мир
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Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня в Тегеране проводят очередной раунд переговоров по ядерной программе Ирана.
МАГАТЭ и Иран ведут переговоры / Колаж: «Голос Росії»
Накануне МИД Ирана предположил, что инспекторам могут позволить посетить военный объект Парчин, если Иран и МАГАТЭ смогут договориться о «всеобъемлющем соглашении», которое признает иранские ядерные права, пишет Радио Свобода.
МАГАТЭ считает, что именно в Парчине осуществляется деятельность, связанная с вероятной разработкой ядерного оружия. Иран заявляет, что не работает в этом направлении.
Главный инспектор МАГАТЭ Герман Накертс пообещал, что агентство будет искать путь преодоления «разногласий» с Ираном в вопросе надзора по ядерной программе Тегерана. Визит делегации МАГАТЭ предшествует запланированным на 26 февраля в Казахстане переговорам между Ираном и шестью ведущими державами.
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