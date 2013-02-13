МАГАТЭ продолжает попытки уговорить Иран отказаться от ядерных разработок

Накануне МИД Ирана предположил, что инспекторам могут позволить посетить военный объект Парчин, если Иран и МАГАТЭ смогут договориться о «всеобъемлющем соглашении», которое признает иранские ядерные права, пишет Радио Свобода.

МАГАТЭ считает, что именно в Парчине осуществляется деятельность, связанная с вероятной разработкой ядерного оружия. Иран заявляет, что не работает в этом направлении.

Главный инспектор МАГАТЭ Герман Накертс пообещал, что агентство будет искать путь преодоления «разногласий» с Ираном в вопросе надзора по ядерной программе Тегерана. Визит делегации МАГАТЭ предшествует запланированным на 26 февраля в Казахстане переговорам между Ираном и шестью ведущими державами.