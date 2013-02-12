После отречения Папы Римского в купол собора Святого Петра ударила молния (фото)

В заявлении агентства AFP сказано, что необычное изображение было сделано фотографом Филиппо Монтефорте, который работает на итальянское национальное агентство ANSA.

Сайт фотографа сообщает, что он фотографировал Папу более десяти лет. Он также указан в качестве фотографа AFP, с портфолио своих работ на сайте информационного агентства, пишет газета Sydney Morning Herald.

Изображение облетело все социальные медиа в течение ночи, но некоторые люди ставят под сомнение его подлинность.

Напомним, Папа Бенедикт XVI вчера объявил об отречении от папского престола в связи с плохим состоянием здоровья. Он покинет свой пост 28 февраля. 78-летний Йозеф Ратцингер стал Папой Бенедиктом XVI в апреле 2005 года после смерти Папы Иоанна Павла II. В последний раз Папа Римский объявлял о своем добровольном отречении от престола почти 600 лет назад: в 1415 году от престола отрекся Григорий XII.