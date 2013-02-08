Хакер выложил в сеть личные письма и фото семейства Бушей

Неизвестный хакер, предположительно, взломал электронную почту некоторых членов семейства Бушей, в том числе обоих экс-президентов США, в распоряжении злоумышленника оказались личные фотографии и не предназначенная для публикации корреспонденция, пишет в пятницу газета Houston Chronicle.

По данным издания, похищенные письма и фотографии были накануне размещены по одному из сетевых адресов, который в свою очередь был взломан, чтобы выступить в роли хостинга. Среди опубликованных фотографий есть, в частности, снимки Джорджа Буша-младшего в хьюстонской больнице, куда он был доставлен в ноябре с бронхитом и позднее переведен в палату интенсивной терапии, сообщают РИА Новости.

На всех выложенных материалах проставлено клеймо Guccifer — газета сообщает, что это сетевой псевдоним предполагаемого хакера.

Правоохранительные органы США ведут расследование инцидента.