Авторитетное издание по ошибке опубликовало некролог Бушу-старшему

В сообщении, которое было удалено на сайте после того, как пользователи сообщили в редакцию об ошибке, автор назвал Буша "бесцветным политиком", чей образ кажется лучше лишь в сравнении с президентством его сына Джорджа Буша-младшего, сообщает РИА Новости по информации Ассошиэйтед Пресс.

Сорок первый президент США был помещен в больницу 23 ноября из-за бронхита. Состояние 88-летнего Буша оценивалось как тяжелое, и несколько дней он провел в отделении интенсивной терапии. В настоящее время, как отмечают медики, состояние Буша-старшего улучшилось, в субботу он был переведен в обычную палату. Бывший президент подвержен респираторным заболеваниям и одной из форм паркинсонизма, из-за чего может передвигаться только в инвалидном кресле.